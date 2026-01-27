المندوب الايراني لدى الأمم المتحدة: تهديدات واشنطن انتهاك صارخ للسيادة الدولية

أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي من خلال التهديد المستمر بشن هجمات على دول ذات سيادة، والسعي إلى السيطرة على أراضٍ أجنبية.

وأوضح المندوب الإيراني، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بشكل علني ومتكرر إيران باستخدام القوة والتدخل العسكري، في سلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوّض أسس الأمن والسلم الدوليين.

وشدد على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وتسميـة الانتهاكات الأميركية بأسمائها الحقيقية، واتخاذ موقف واضح إزاء هذه التهديدات التي تمس سيادة الدول واستقرار النظام الدولي.

المصدر: قناة العالم