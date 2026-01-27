الثلاثاء   
   27 01 2026   
   7 شعبان 1447   
   بيروت 10:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    المندوب الايراني لدى الأمم المتحدة: تهديدات واشنطن انتهاك صارخ للسيادة الدولية

      أكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك مبادئ القانون الدولي من خلال التهديد المستمر بشن هجمات على دول ذات سيادة، والسعي إلى السيطرة على أراضٍ أجنبية.

      وأوضح المندوب الإيراني، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بشكل علني ومتكرر إيران باستخدام القوة والتدخل العسكري، في سلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويقوّض أسس الأمن والسلم الدوليين.

      وشدد على أن مجلس الأمن الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، وتسميـة الانتهاكات الأميركية بأسمائها الحقيقية، واتخاذ موقف واضح إزاء هذه التهديدات التي تمس سيادة الدول واستقرار النظام الدولي.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      بزشكيان يتهم أمريكا وأوروبا بالسعي للسيطرة على ثروات ايران ويدين دعم الغرب للجرائم الصهيونية

      بزشكيان يتهم أمريكا وأوروبا بالسعي للسيطرة على ثروات ايران ويدين دعم الغرب للجرائم الصهيونية

      مقر خاتم الأنبياء: أي تهديد للأمن القومي سيواجه بقرار فوري وحازم

      مقر خاتم الأنبياء: أي تهديد للأمن القومي سيواجه بقرار فوري وحازم

      بقائي: لن نكون طرفاً ضعيفاً في المعادلة الإقليمية

      بقائي: لن نكون طرفاً ضعيفاً في المعادلة الإقليمية