لبنان

إضراب تحذيري لموظفي “مستشفى الحريري”

أعلنت لجنة موظفي “مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي” في بيروت في بيان لها الثلاثاء “تنفيذ إضراب تحذيري ليوم واحد غدا الاربعاء”.

واوضحت اللجنة ان “الاضراب يأتي في ظل الظروف الكارثيّة التي يعانيها الموظفون نتيجة حرمانهم من رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر وتراكم مستحقاتهم منذ عام 2023، من دون أي تحرك جدي ينصفهم أو يعيد إليهم حقوقهم المسلوبة”.

وطالبت اللجنة “بحل فوري لأزمة الحوالات المالية بين وزارتي الصحة العامة والمال وإدارة المستشفى والتي باتت تشكل عائقا مباشرا أمام وصول الحقوق إلى أصحابها وتمعن في تعميق الأزمة المالية للمرفق وموظفيه”.

وأشارت اللجنة إلى أن “الإدارة الحالية للمستشفى غائبة تماما عن هموم الموظفين، ولا تبدي أي اهتمام بمطالبهم أو معاناتهم، بل إن استمرارها على هذا النهج يزيد من تدهور أوضاع المستشفى ويسرع في انحداره نحو الانهيار الكامل على المستويَين المالي والإداري”.

واعتبرت اللجنة ان “هذا الاضرار يشكل إنذارا أوليا على أن تتخذ خطوات تصعيدية لاحقة، تصل إلى حد الاعتصام أمام وزارة الصحة في حال لم يتم التحرك العاجل لحل الأزمة وصرف الرواتب والمستحقات وإجراء التغيير الإداري اللازم بما يضمن إنقاذ هذا الصرح من السقوط”، وتابعت “حقوقنا ليست منة من أحد، وكرامة الموظف فوق كل اعتبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام