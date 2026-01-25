النائب عز الدين : أين الحكومة من قيامها ‏بمسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية؟

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين ان” التصعيد الاسرائيلي المستمر بوتيرة تصاعدية، والذي أدى اليوم إلى استشهاد مواطنين وجرح عدد آخر ، ‏إضافة إلى تدمير منشآت مدنية، يؤكد تفلت العدو من كل العهود والإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمها مع لبنان، ‏وعدم اكتراثه للقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية، فيمارس القتل المتنقل بين القرى والمدن في الجنوب ‏والبقاع، اضافة الى تدمير البيوت السكنية والمباني المدنية، فضلاً عن المؤسسات الإقتصادية والصناعية، كل ‏ذلك للضغط على أهلنا وشعبنا للتخلي عن أرضه وممتلكاته”.

واضاف في تصريح :”كما يستبيح السيادة اللبنانية ومنتهكاً القرار ‏الدولي 1701 واتفاقية وقف اطلاق النار، مستفيداً من دور لجنة الميكانيزم التي تُغطي إجرامه، وعدم قيام ‏السلطات اللبنانية بِدورها الفاعل في حماية شعبها وأرضها وسيادتها واستقلالها، وفي هذا السياق نسأل ‏الحكومة والمسؤولين: ماذا فعلتم لوقف هذه الإعتداءات؟ ألا يستدعي ذلك موقفاً رسمياً وشجاعاً وصلباً ضد ‏هذه الإعتداءات وتأمين الحماية والرعاية لمواطنيكم وأبنائكم في الجنوب والبقاع؟ وأين الحكومة من قيامها ‏بمسؤوليتها الوطنية والقانونية والأخلاقية بأن ترفع الصوت وتُوظف علاقاتها الدولية والعربية للضغط على ‌‏”إسرائيل” كي تخرج من أرضنا المحتلة وتُؤمن مستلزمات الصمود والبقاء للمواطنين في قراهم، والعمل ‏السريع للإفراج عن الأسرى، والبدء بإعادة الإعمار، ليِطمئن الناس ويشعروا بانتمائهم الوطني، وأن الحكومة ‏والعهد يعملان لأجلهم ولأجل مصالح لبنان الوطنية”.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية