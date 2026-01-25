أبو عبيدة: تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة وأنجزنا ما علينا وفق الاتفاق

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أن الكتائب تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت كل ما هو مطلوب منها استنادًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام قامت بتسليم جميع ما لديها من أسرى أحياء وجثث بالسرعة الممكنة، من دون أي تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال بالاتفاق، وارتكابه عشرات الخروقات والمجازر.

وأشار إلى أن الكتائب حريصة كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، وليست معنية بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنها عملت في ظروف معقدة وشبه مستحيلة لاستخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء.

ودعا أبو عبيدة الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلق بجثة الجندي ران غويلي، شدد أبو عبيدة على أن كتائب القسام أطلعت الوسطاء على جميع التفاصيل والمعلومات المتوافرة لديها حول مكان تواجد جثة الأسير، مؤكدًا أن ما يثبت صدق ذلك هو أن العدو يقوم حاليًا بعمليات بحث في أحد الأماكن استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء.

المصدر: القسام