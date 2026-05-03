    مشروع القانون الإيراني حول ادارة مضيق هرمز

      قام النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني علي نيكزاد، خلال زيارة أعضاء لجنة الإعمار بالمجلس لمحافظة هرمزكان وتفقدهم لمضيق هرمز، بشرح الخطة الشاملة لإدارة هذا الممر المائي الاستراتيجي، وأعلن عن تحول جذري في قواعد المرور البحري.

      ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان نيكزاد، تحدث عن وضع الخطة المكونة من اثني عشر بنداً لإدارة مضيق هرمز، قائلاً: “بموجب هذه الخطة، لن يُسمح أبداً لسفن الكيان الصهيوني بعبور مضيق هرمز، كما أن سفن الدول المعادية لن تتمكن من الحصول على تصريح عبور ما لم تدفع تعويضات أضرار الحرب المفروضة”.

      وأضاف نيكزاد: “أما السفن الأخرى، فبموجب القانون الذي سيُصادق عليه في مجلس الشورى الإسلامي، لن تستطيع عبور مضيق هرمز إلا بعد الحصول على إذن وتصريح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

      وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشرى الايراني على مراعاة الاعتبارات الدولية، قائلاً: “سيتم إقرار هذا القانون وفقاً للقوانين الدولية وحقوق جيراننا، لكن المؤكد أننا لن نفرط في حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز، ولن تكون حركة السفن في هذا الممر المائي أبداً كما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الثالثة”.

      واضاف “تمثل الإدارة الإيرانية الجديدة لمضيق هرمز أهمية استراتيجية مماثلة لتأميم صناعة النفط في التاريخ المعاصر لإيران. إنها نقطة تحول استراتيجية في ممارسة السيادة الوطنية على أحد أهم الممرات المائية في العالم”.

