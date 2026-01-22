بلدية تفاحتا: لن نتراجع عن واجباتنا وأهدافنا في الخدمة والحفاظ على النظام

أعلنت بلدية تفاحتا انه منذ تسلّمها مهامها الجديدة، وهي تعمل بكل جدّ ومسؤولية، دون أي تمييز بين أبناء البلدة، واضعةً مصلحة تفاحتا وأهلها فوق كل اعتبار.

وقالت في بيان إنّ البلدية لم ولن تتراجع عن واجباتها وأهدافها في خدمة المجتمع والحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة. إلّا أنّه، وللأسف، يُقدم البعض على التصرّف بعدم تحمّل أدنى حسّ بالمسؤولية، متجاهلين انتماءهم ووجودهم في هذه البلدة، في مشاهد لا تليق بنا ولا بقيمنا، ولا تُشكّل مثالًا يُحتذى به لأبنائنا.

وعليه، اهابت بلدية تفاحتا بالجميع التقيّد بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وتؤكّد أنّ الفاعل سيُلاحق قانونيًا وفق الأصول.

المصدر: جمعية العمل البلدي