بلدية تفاحتا تنظّم يومًا ترفيهيًا وتقدّم هدايا لطلاب المدرسة الرسمية

في مبادرة تهدف إلى زرع البسمة على وجوه الأطفال، نظّمت بلدية تفاحتا في جنوب لبنان يومًا ترفيهيًا مميّزًا لطلاب مدرسة تفاحتا الرسمية، فغمرت الفرحة ملامحهم وتزيّنت الساحة بضحكاتهم.

وخلال النشاط، قدّمت البلدية هدايا رمزية تمثّلت في ملابس وأحذية للأطفال من صفوف الروضة حتى الصف الثاني الأساسي، دعمًا لهم وتقديرًا لمدرستهم واهتمامها بطلابها.

وتتقدّم بلدية تفاحتا بالشكر والامتنان لإدارة مدرسة تفاحتا الرسمية وطلابها على ثقتهم وتعاونهم، مؤكّدة استمرارها في إطلاق المبادرات التي تعزّز دورها الاجتماعي وتخدم أبناء البلدة.

المصدر: موقع المنار