جولة تفقدية لرئيس بلدية برج البراجنة على مبنى الدفاع المدني الجديد

قام رئيس بلدية برج البراجنة مصطفى حرب بجولة تفقدية على مبنى الدفاع المدني الجديد، الذي تُشرف البلدية على تنفيذه في إطار دعمها المباشر للمرافق الحيوية وتعزيز البنية التحتية للخدمات الطارئة في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة في سياق متابعة مراحل العمل والاطلاع على سير التنفيذ، لما يشكّله هذا المركز من أهمية بالغة في تعزيز الجهوزية والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ، وخدمة أبناء برج البراجنة والمناطق المحيطة.

وجرى خلال الجولة لقاء مع رئيس مركز المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي في الدفاع المدني الأستاذ سعد الأحمر، حيث جرى التأكيد على أهمية هذا المشروع ودوره المحوري في دعم عمل المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى الشراكة القائمة بين البلدية والدفاع المدني لما فيه مصلحة السلامة العامة.

المصدر: جمعية العمل البلدي