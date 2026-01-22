الخميس   
    ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة

      ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما تراجع الرئيس الأميركي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند ما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين أميركا وأوروبا، بحسب وكالة “رويترز”.

      وزاد خام “برنت” بنسبة 0.15% إلى 65.34 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش. وصعد خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.23% إلى 60.76 دولارا للبرميل.

      وارتفعت العقود بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4% أمس ، بعد أن علقت كازاخستان العضو في مجموعة “أوبك+” الإنتاج في حقلين نفطيين يوم الأحد بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.

      المصدر: وكالة رويترز

