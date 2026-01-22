إسبانيا تدعو إلى جيش أوروبي مشترك رادع وسط توترات غرينلاند

دعا وزير الخارجية الإسباني “خوسيه مانويل ألباريس” الاتحاد الأوروبي إلى التحرك نحو تشكيل جيش أوروبي مشترك، معتبرًا أن “هذه الخطوة تمثل إجراءً رادعًا يثبت أن أوروبا لن تكون عرضة للابتزاز العسكري أو الاقتصادي”.

وقال ألباريس، في تصريح، إن “على أوروبا أن تركز أولًا على تجميع قدراتها ودمج صناعاتها الدفاعية بصورة صحيحة، ثم الانتقال إلى حشد تحالف من الدول الراغبة”، مشددًا على أن “أي جهد عسكري مشترك سيكون أكثر كفاءة من وجود 27 جيشًا وطنيًا منفصلًا”.

وأوضح الوزير الإسباني أن الهدف من هذا الجيش لا يتمثل في استبدال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكنه يأتي في إطار تعزيز استقلالية أوروبا الدفاعية، مع إقراره بأن النقاش حول استعداد المواطنين الأوروبيين للاتحاد عسكريًا يبقى مشروعًا.

وتأتي هذه التصريحات عشية اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مخصص لتنسيق رد مشترك على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن شراء أو ضم جزيرة غرينلاند، رغم إعلانه التوصل إلى «إطار اتفاق» مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وفي السياق نفسه، شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” على أن الاتحاد الأوروبي “يجب ألا ينحني لقانون الأقوى”، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” أن “التحولات الجيوسياسية الأخيرة تفرض بناء “أوروبا مستقلة جديدة”.

المصدر: وكالة رويترز