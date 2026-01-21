الخميس   
   22 01 2026   
   2 شعبان 1447   
   بيروت 00:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بهية الحريري دانت العدوان الإسرائيلي: هذا العدو لا يقيم اعتبارًا لأيّة اتفاقات أو مواثيق

      استنكرت النائبة السابقة بهية الحريري “العدوان الإسرائيلي على بلدة قناريت وعلى الجنوب، وما نتج عنه من إصابات في صفوف المدنيين والصحافيين”.

      وقالت الحريري في تصريح لها مساء الأربعاء إن “هذا العدوان، وما شهده ويشهده الجنوب من اعتداءات إسرائيلية متواصلة تستهدف الآمنين في بلداتهم وقراهم، وتؤدي إلى جرح مدنيين وإيقاع إصابات في صفوف إعلاميين أثناء تأديتهم لعملهم في نقل الأحداث، وتُلحق دمارًا وأضرارًا بمنشآت مدنية، يثبت أن هذا العدو لا يقيم اعتبارًا لأيّة اتفاقات أو مواثيق أو أعراف إنسانية أو دولية”.

      وتابعت الحريري “إننا إذ ندين ونستنكر هذا العدوان، نسأل الله الشفاء للجرحى والسلامة لأهلنا في الجنوب ولجميع اللبنانيين”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ الخطيب دان العدوان الإسرائيلي: نضع المعنيين أمام مسؤولياتهم قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع

      الشيخ الخطيب دان العدوان الإسرائيلي: نضع المعنيين أمام مسؤولياتهم قبل أن تفلت الأمور من يد الجميع

      الوزيرة السيد عن الاعتداءات الإسرائيلية: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب

      الوزيرة السيد عن الاعتداءات الإسرائيلية: نقف إلى جانب أهلنا في الجنوب

      الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: بيانات الشجب لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين

      الرئيس بري تعليقا على العدوان الإسرائيلي: بيانات الشجب لم تعد تجدي لبنان واللبنانيين