    لبنان

    نقابة المصورين: ما جرى في الكفور وجرجوع وقناريت هو تذكيرٌ قاسٍ بأنّ الكاميرا ما زالت هدفًا

      اشارت ​نقابة المصورين الصحافيين​ الى انه ليس هذا بيان إدانة تقليديا، ولا تكرارا لازمةً اعتدنا كتابتها بعد كلّ اعتداء. ما جرى في الكفور وجرجوع وقناريت هو تذكيرٌ قاسٍ ومفتوح بأنّ الكاميرا ما زالت هدفًا.

      واعتبرت نقابة المصورين، بان الادعاءات الإسرائيلية حول “مسافات الأمان” لا تحمي أحدًا، ولا حتى الإنذارات التي ينشرها يلتزم بها. من يعرف هذا العدوّ يدرك أنّه لا يتردّد في استهداف الصحافيين، وأنّ الكاميرا لا تشكّل له أيّ خطٍّ أحمر.

      واردف البيان “من هنا، فإنّ توخّي الحيطة والحذر ليس خيارًا، بل ضرورة. فالالتزام المهني لا يجب أن يتحوّل إلى مغامرة غير محسوبة، وتبقى سلامة الزملاء أولويةً عن نقل الصورة والخبر”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      الرئيس عون: الغارات الإسرائيلية على قرى مأهولة تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي

      الجيش اللبناني: هذه الاعتداءات المدانة تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته

      الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور

