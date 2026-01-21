الأربعاء   
    تقارير مصورة

    ترامب يروج لإنجازاته متجاهلا الاضطرابات العالمية التي أحدثها

    زعمَ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب أن الله فخورٌ جداً بما حققه متنكراً للاضطراباتِ العميقةِ التي أحدثها في النظام العالمي.


    وخلال مؤتمر صحافي في السنة الاولى لعودته الى البيت الابيض ادعى ترامب أنَ إدارتَه أنجزت أكثرَ بكثيرٍ مما أنجزتهُ أيُ إدارةٍ أخرى وانه انهى ثمانيَ حروبٍ لم تكن لتنتهيَ من دونه، وانَ ادارتَه نجحت في القضاءِ على قدراتِ ايرانَ النووية. أما في سوريا، فقال ترامب اِنَ الأكرادَ تلقَوا مبالغً طائلةً من المال وحصلوا على النفطِ وغيرِه من الموارد مشدّداً على التزامِ بلادِه بحمايتِهم..


    واحتملَ ترامب انَ يحلَ ما سماهُ “مجلسَ السلام” محلَ الأممِ المتحدة، التي لم تَعُد مفيدةً بالنسبة اليه . وكررَ مزاعمَه حولَ اهميةِ غرينلاند بالنسبة لبلاده مشيراً الى انه يسعى لحلٍ يُرضي كلاً من واشنطن والناتو معتبرًا أن القادةَ الأوروبيين بحاجةٍ إلى “إصلاحِ” بلدانِهم.

    المصدر: موقع المنار

