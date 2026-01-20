الثلاثاء   
   20 01 2026   
   30 رجب 1447   
   بيروت 20:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    وفد من حزب الله يزور بطريرك الأرمن الأرثوذكس

    زار وفدٌ من حزب الله ضمَّ مسؤولَ العلاقاتِ المسيحية الحاج محمد سعيد الخنسا والنائبَ أمين شري والدكتور عبد الله زيعور بطريركَ الأرمنِ الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في أنطلياس، بحضورِ عضوِ المجلس الدولي لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

    ونقل الوفدُ إلى البطريرك كيشيشيان سلامَ وتحياتِ سماحةِ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقيادةِ الحزب، كما وضعَه في أجواءِ التطوراتِ لاسيما المرتبطةِ بالاعتداءاتِ الصهيونية.

    بدوره البطريركُ كيشيشيان اكد ضرورةَ العملِ الجِديِّ من أجلِ الحوارِ بينَ جميعِ مُكوّناتِ الشعبِ اللبناني، ووحدةِ لبنانَ ومَنْعَتِه.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تظاهرة للأكراد في لبنان تضامناً مع أبناء جلدتهم في سوريا

    تظاهرة للأكراد في لبنان تضامناً مع أبناء جلدتهم في سوريا

    تقرير مصور | الوزير القواتي جو صدي: لا كهرباء من دون جباية

    تقرير مصور | الوزير القواتي جو صدي: لا كهرباء من دون جباية

    تقرير مصور | الرئيس عون يستعرض انجازاته الانقاذية امام البعثات الدبلوماسية

    تقرير مصور | الرئيس عون يستعرض انجازاته الانقاذية امام البعثات الدبلوماسية