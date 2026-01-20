وفد من حزب الله يزور بطريرك الأرمن الأرثوذكس

زار وفدٌ من حزب الله ضمَّ مسؤولَ العلاقاتِ المسيحية الحاج محمد سعيد الخنسا والنائبَ أمين شري والدكتور عبد الله زيعور بطريركَ الأرمنِ الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان في أنطلياس، بحضورِ عضوِ المجلس الدولي لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

ونقل الوفدُ إلى البطريرك كيشيشيان سلامَ وتحياتِ سماحةِ الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وقيادةِ الحزب، كما وضعَه في أجواءِ التطوراتِ لاسيما المرتبطةِ بالاعتداءاتِ الصهيونية.

بدوره البطريركُ كيشيشيان اكد ضرورةَ العملِ الجِديِّ من أجلِ الحوارِ بينَ جميعِ مُكوّناتِ الشعبِ اللبناني، ووحدةِ لبنانَ ومَنْعَتِه.

المصدر: موقع المنار