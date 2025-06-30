لبنان

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية 30-6-2025

بينَ طبولِ التهويلِ ومنابرِ التهديد، يُكملُ اللبنانيونَ يومياتِهم المُرّةَ وَسْطَ عدوانيةٍ صهيونيةٍ متواصلةٍ واوراقٍ اميركيةٍ قُدِّمت للدولةِ يَقرأُها كلٌّ في لبنانَ بِحَسَبِ غاياتِه ونواياه. ولبحثِ الورقةِ التي قدَّمَها المبعوثُ الاميركيُ توم برّاك كانَ اجتماعُ لجنةِ المستشارينَ عن الرؤساءِ الثلاثةِ في بعبدا لبلورةِ موقفٍ لبنانيٍّ رسميٍّ وموحّد، بعيداً عن كلِّ المواقفِ المتوحشةِ التي تَنهَشُ بالسيادةِ اللبنانيةِ وتُسابِقُ العدوَّ على مواقفِه العدوانية.

ومن العَراضاتِ المنبريةِ الى عَراضاتِ بعضِ القوى السياسيةِ بشعورِ فائضِ السطوةِ على المؤسساتِ الدستوريةِ بعضلاتٍ خارجية، انتهت اليومَ في ساحةِ النجمة الى خيبةٍ كالعادةِ لاصحابِها، فمحاولةُ القواتِ ومَن لفَّ لفَّها تمريرَ تعديلٍ لقانونٍ الانتخاب الذي يحتاجُ الى نقاشٍ بغايةِ الوطنيةِ في مجلسِ النوابِ لم يَمُرَّ بهوبراتٍ قواتيةٍ وكتائبيةٍ مع بعضِ التغييريين، ومع انهم لم يُغيِّروا عاداتِهم فلم تَتغيَّرِ النتيجةُ التي كانت خيبةً جديدة، وخروجَهم من الجلسةِ التشريعيةِ دونَ اثرٍ يُذكر، فلم يَسقُطِ النصابُ واَكملَ الرئيسُ نبيه بري التشريع، واَقرَّ المجلسُ قوانينَ عدةً ابرزُها منحُ المتضررينَ من الحربِ الاسرائيليةِ على لبنانَ بعضَ الاعفاءاتِ من الضرائبِ والرسومِ وتعليقَ المهلِ المتعلّقةِ بالحقوقِ والواجباتِ الضريبية ..

ومع كلِّ محاولاتِ ضربِ الموقفِ الرسميِّ اللبنانيِّ والضغطِ عليه لعدمِ الاستفادةِ من اوراقِ القوةِ الوطنيةِ بوجهِ الضغوطِ الخارجيةِ والعدوانيةِ الصهيونية، فانَ موقفَ الرئيسِ جوزيف عون اليومَ جددَ التأكيدَ على ضرورةِ انسحابِ القواتِ الإسرائيليةِ من التلالِ الخمسِ المحتلة ، لتمكينِ الجيشِ من استكمالِ انتشارِه حتى الحدودِ المعترفِ بها دوليًا..

اما داخلياً فقد تمكنَ الامنُ العامُّ اللبنانيُ من توقيفِ خليةٍ داعشيةٍ في منطقةِ برجِ البراجنة في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت، وقد لفَتَ اكتشافُ تطبيقاتٍ على هواتفِهم تُستخدمُ للتواصلِ معَ الموساد، فيما تُواصلُ الجهاتُ المعنيةُ التحقيقَ معهم لمعرفةِ التفاصيل.

في غزةَ اعترافاتٌ دوليةٌ بعمليةِ ابادةٍ يقومُ بها جيشُ الاحتلالِ قتلاً وتجويعاً، وتلاعبٌ اميركيٌ مع بنيامين نتنياهو على مقترحاتِ وقفِ اطلاقِ النار، حتى لفَتَ موقفٌ ناريٌ للرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي بأنَ السلامَ لا يُولَدُ بالقصفِ ولا يُفرضُ بالقوة، ولا يَتحققُ بتطبيعٍ ترفضُه الشعوبُ – كما قال .

المصدر: قناة المنار