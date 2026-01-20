فوز اللائحة المدعومة من حركة أمل بانتخابات نقابة موظفي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت

أعلن المكتب العمالي المركزي في حركة أمل في بيان له يوم الثلاثاء أن “اللائحة المدعومة من حركة أمل وحلفائها حققت فوزًا كاسحًا في الانتخابات التكميلية لنقابة موظفي ومستخدمي الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي، بنتيجة بلغت 5-1، حيث توزعت المقاعد بواقع أربعة مقاعد للحركة ومقعد واحد للحلفاء”.

وأضاف المكتب “إننا بهذه المناسبة نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لجميع العمال والموظفين الذين منحونا ثقتهم الغالية وجسدوا وعيهم النقابي في هذا الاستحقاق”.

وتابع المكتب “نتعهد لكل العمال والمستخدمين في الشركة، دون استثناء، بأن نضع مصلحتكم وحقوقكم فوق كل اعتبار، وأن نكون الصوت الأمين والمدافع الصلب عن مكتسباتكم المهنية والمعيشية، سائلين الله التوفيق لخدمة الجميع والنهوض بالعمل النقابي نحو الأفضل”.

المصدر: موقع المنار