ارتفاع ​أسعار الذهب​ إلى 4722 دولارًا للأونصة

ارتفعت ​أسعار الذهب​ إلى 4722 دولارًا للأونصة في أحدث المداولات، وكانت قد تجاوزت أسعار الذهب مستوى 4700 دولار للأونصة، بعدما غذّت مساعي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للاستحواذ على غرينلاند مخاوف من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتترقب الأسواق الرد الأوروبي على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، عارضت طموحاته بشأن غرينلاند.

إلى ذلك، لامست أسعار الفضة ذروة تاريخية عند 94.7295 دولار للأونصة في وقت سابق، قبل أن تتراجع.

المصدر: موقع المنار