لبنان

النائب كنعان: سنسأل الحكومة عن أولوياتها وايراداتها المالية



أقر مجلس النواب جميع القوانين المقرة في لجنة المال والموازنة من تخفيض رسوم موازنة ٢٠٢٥ ودعم البنك الدولي للطاقة المتجددة والزراعة إلى المساهمة في صندوق القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية والإعفاءات المتعلقة بالمتضررين من الحرب الإسرائيلية

وكان النائب ابراهيم كنعان طالب خلال الجلسة “باقرار تخفيض رسوم موازنة ٢٠٢٥ لأنه مطلب عارم عند اللبنانيين ولأن مشروع الحكومة يتضمن ثغرات كبيرة منها زيادة الرسوم على المستهلك اللبناني”.

‬⁩ وأكد كنعان انه “ستكون للحنة المال جلسة مخصصة لتقديم رؤية مالية حكومية واضحة تحدد فيها وارداتها ونفقاتها حتى آخر السنة كما أولوياتها حتى لا تستمر الدولة بالاجتزاء باعتمادات اضافية لتأمين الحاجات المحقة للمواطنين ومنهم العسكر والقضاة والأساتذة وذلك بسبب النقص في اعتمادات الموازنة واحتياطها و التي طالبت منذ اللحظة الأولى بإعادة النظر بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام