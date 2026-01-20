الطقس غداً غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأربعاء حيث ترتفع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بعد ظهر يوم الخميس بمنخفض جوي متوسط الفاعلية مصدره سواحل ليبيا يؤدي الى طقس متقلب.

نحذر المزارعين من تأثير الصقيع على المزروعات بخاصة في سهل البقاع حتى يوم الاربعاء، فينصح اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم مع أجواء باردة بسبب سيطرة الرياح الشمالية التي تنشط أحيانا لتصل سرعتها الى 45 كلم/س، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار ولكنها تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية في ساعات الصباح الأولى وخلال الليل اعتبارا من ارتفاع 1200 متر.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح جنوب البلاد وتصل سرعتها أحيانا الى 50 كلم/س.

الخميس:

غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا لحدود ال 65 كلم/س، ترتفع نسبة الرطوبة ابتداء من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، تتكثف الغيوم تدريجا اعتبارا من المساء وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1900 متر.

الجمعة:

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة ، تبقى الرياح ناشطة وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة .

-الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات، في الداخل من 2 الى 12 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كم/س .

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 35 و 55%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية