لبنان

‏ الحاج حسن من شعت: القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة‎

أكد رئيس تكتل بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ‏بدعم أميركي مباشر، يتمثل بالقتل والاغتيال والتدمير والتهديد اليومي‎.‎

وخلال المجلس العاشورائي المشترك الذي يقيمه حزب الله وحركة امل في بلدة شعت، توجّه الحاج حسن ‏برسالة إلى الصديق والعدو، القريب والبعيد، قائلاً: “أبالموت تهددوننا؟ إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله ‏الشهادة‎”.‎

وشدد على أن “المقاومة كانت وستبقى صوت الحرية وخط الكرامة في مواجهة الطغيان”، معتبرًا أن من ‏واجب الحكومة والمسؤولين في لبنان أن يدافعوا عن وطنهم، الذي التزم بكل مكوناته بالاتفاق في مواجهة ‏العدو، فيما العدو لم يلتزم يومًا بأي اتفاق‎.‎

وأضاف: “على من يصفون أنفسهم برعاة الاتفاق أن يتحملوا مسؤولياتهم”، مشيرًا إلى أن “الولايات ‏المتحدة الأميركية منخرطة بالكامل في العدوان، تغطيه وتسلحه وتديره، وهي شريك أساسي في الإرهاب ‏الصهيوني‎”.‎

وختم الحاج حسن بدعوة المسؤولين اللبنانيين إلى الدفاع عن سيادة البلد وأرواح أبنائه وأرزاقهم، بكل ‏الوسائل المتاحة وكل أشكال الضغط والإمكانات، في مواجهة الغطرسة الصهيونية.‏

المصدر: العلاقات الاعلامية