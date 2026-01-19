نائب رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية”: سنواجه القرار الأميركي بالسياسة والقانون

زار نائب رئيس المكتب السياسي ل”الجماعة الإسلامية” بسام حمود دار الإفتاء في صيدا والتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور القيادي في الجماعة حسن أبو زيد وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.

واشار بيان لحمود الى أن اللقاء “كان مناسبة للتشاور في العديد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في صيدا”. ووضع حمود المفتي سوسان في “خلفيات القرار الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني”، معتبرا أنه “قرار إداري سياسي يصب في خدمة الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني محلي أو دولي”.

وعن كيفية مواجهة القرار، أوضح حمود أن “الجماعة تدرك حجم التغول الأميركي المتفلت من كل الأعراف والقوانين الدولية، وهي في الوقت الذي لن تقع فيه فريسة للترهيب، فإنها ستتعاطى بحكمة مع هذا القرار الجائر وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض كل الإفتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الإحتلال، على الرغم من أن هذا الحق كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام