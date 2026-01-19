الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 15:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    نائب رئيس المكتب السياسي لـ”الجماعة الإسلامية”: سنواجه القرار الأميركي بالسياسة والقانون

      زار نائب رئيس المكتب السياسي ل”الجماعة الإسلامية” بسام حمود دار الإفتاء في صيدا والتقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، في حضور القيادي في الجماعة حسن أبو زيد وعضو القسم السياسي محمد الزعتري.

      واشار بيان لحمود الى أن اللقاء “كان مناسبة للتشاور في العديد من القضايا العامة والشؤون الدينية والحياتية في صيدا”. ووضع حمود المفتي سوسان في “خلفيات القرار الأميركي المنحاز للعدو الصهيوني”، معتبرا أنه “قرار إداري سياسي يصب في خدمة الكيان الصهيوني ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني محلي أو دولي”.

      وعن كيفية مواجهة القرار، أوضح حمود أن “الجماعة تدرك حجم التغول الأميركي المتفلت من كل الأعراف والقوانين الدولية، وهي في الوقت الذي لن تقع فيه فريسة للترهيب، فإنها ستتعاطى بحكمة مع هذا القرار الجائر وستواجهه بالسياسة والقانون لدحض كل الإفتراءات الأميركية التي تهدف إلى تجريم حق الشعوب في مقاومة الإحتلال، على الرغم من أن هذا الحق كفلته كل الشرائع والمواثيق الدولية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الجماعة الإسلامية في طرابلس تحيي ذكرى الإسراء والمعراج وتنتقد قرار تصنيفها أميركياً

      الجماعة الإسلامية في طرابلس تحيي ذكرى الإسراء والمعراج وتنتقد قرار تصنيفها أميركياً

      حزب الله يستنكر القرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان “منظمة إرهابية”

      حزب الله يستنكر القرار ‏الأميركي بتصنيف الجماعة الإسلامية ‏في لبنان “منظمة إرهابية”

      تقرير مصور | حفل تأبيني في شمال لبنان للشهيد القائد أبو عبيدة

      تقرير مصور | حفل تأبيني في شمال لبنان للشهيد القائد أبو عبيدة