“الضمان” يفسخ التعاقد مع مستشفى ومركز “بلفو الطبي”

أعلنت مديرية العلاقات العامة في “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” في لبنان، في بيان لها يوم الاثنين، أن المدير العام للصندوق، محمد كركي، قرر فسخ التعاقد مع مستشفى ومركز “بلفو الطبي”، وذلك لارتكابه مخالفات متكررة.

وأضاف البيان أن “القرار يستثني الأقسام الآتية:

قسم العلاج الكيميائي وقسم العلاج بالأشعة

قسم غسيل الكلى

الحالات الطارئة والضرورية، على أن يتم تحديدها من قبل الطبيب المراقب في المستشفى”.

وتابع البيان: “يعمل بهذا القرار اعتبارًا من 20/1/2026”.

وأكد كركي أن “هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة متوازنة وصارمة تهدف إلى حماية المضمونين ووضع حد للممارسات التي تحول الاستشفاء إلى عبء مالي”، مشددًا على أن “أي مقدم خدمات صحية متعاقد مع الصندوق ولا يلتزم بالتعريفات المقررة من قبله لن يكون بمنأى عن المحاسبة، مهما كان حجمه أو موقعه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام