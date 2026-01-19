مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة في شرق أفغانستان

لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار ذخيرة غير منفجرة في ولاية وارداك بشرق أفغانستان، وفقًا لبيان صادر عن مكتب شرطة الولاية يوم الأحد.

وذكر البيان أن الأطفال عثروا على جسم يشبه لعبة وبدأوا في اللعب به، قبل أن ينفجر الجهاز، مما أسفر عن مقتل طفل على الفور. تم نقل الأطفال المصابين إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج الطبي.

ولا تزال أفغانستان، التي تعاني من آثار الحروب المستمرة، تعد واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام الأرضية والمخلفات الحربية. وتُسجل حالات وفاة وإصابات بشكل شهري بسبب الانفجارات الناتجة عن الأجهزة المتفجرة التي خلفتها سنوات طويلة من الصراع، حيث يكون معظم الضحايا من الأطفال.

المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"