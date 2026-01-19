الإثنين   
   19 01 2026   
   29 رجب 1447   
   بيروت 10:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين جراء انفجار ذخيرة غير منفجرة في شرق أفغانستان

      لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار ذخيرة غير منفجرة في ولاية وارداك بشرق أفغانستان، وفقًا لبيان صادر عن مكتب شرطة الولاية يوم الأحد.

      وذكر البيان أن الأطفال عثروا على جسم يشبه لعبة وبدأوا في اللعب به، قبل أن ينفجر الجهاز، مما أسفر عن مقتل طفل على الفور. تم نقل الأطفال المصابين إلى العاصمة كابول لتلقي العلاج الطبي.

      ولا تزال أفغانستان، التي تعاني من آثار الحروب المستمرة، تعد واحدة من أكثر الدول تلوثًا بالألغام الأرضية والمخلفات الحربية. وتُسجل حالات وفاة وإصابات بشكل شهري بسبب الانفجارات الناتجة عن الأجهزة المتفجرة التي خلفتها سنوات طويلة من الصراع، حيث يكون معظم الضحايا من الأطفال.

      المصدر: وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"

      مواضيع ذات صلة

      مصرع أربعة عمال في منجم شمال أفغانستان بسبب الاختناق بالأبخرة

      مصرع أربعة عمال في منجم شمال أفغانستان بسبب الاختناق بالأبخرة

      مقتل 3 مسلحين أفغان وجنديين طاجيك في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وأفغانستان

      مقتل 3 مسلحين أفغان وجنديين طاجيك في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وأفغانستان

       بكين تدعو باكستان وأفغانستان إلى حل النزاعات الحدودية عبر الحوار

       بكين تدعو باكستان وأفغانستان إلى حل النزاعات الحدودية عبر الحوار