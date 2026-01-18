الأحد   
   18 01 2026   
   28 رجب 1447   
   بيروت 15:55
ArEnFrEs

    عربي وإقليمي

    إهمال طبي يهدد حياة الأسير ثائر حماد في سجون الاحتلال

      حذّر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، من تدهور الوضع الصحي للأسير “ثائر كايد حماد” المعروف بـ”قناص عيون الحرامية”، والمحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة، نتيجة استمرار إدارة سجون الاحتلال في سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

      وأوضح المكتب أن “الأسير القابع في سجن نفحة يعاني من آلام شديدة في الظهر والعيون، وإصابة بثلاثة ديسكات في العمود الفقري، دون حصوله على أي رعاية طبية مناسبة، ما أدى إلى تراجع قدرته على الحركة وأداء أبسط شؤون حياته اليومية وفقدان كبير في وزنه”.

      وأشار البيان إلى أن “عائلة الأسير تعيش قلقًا شديدًا على مصيره، في ظل انقطاع أخباره منذ السابع من أكتوبر ومنع المحامين من زيارته”، معتبرًا ما يتعرض له ضمن سياسة القتل البطيء التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل الفوري لإجبار الاحتلال على توفير العلاج اللازم له.

      المصدر: مكتب اعلام الأسرى

      الأمم المتحدة: نحو مليوني فلسطيني بحاجة لمأوى عاجل في غزة

      إجراءات الاحتلال تهدد بوقف عمل أطباء بلا حدود وتفاقم الانهيار الصحي في غزة

      اعتداءات استيطانية متصاعدة بالضفة المحتلة: إصابات وحرق منازل واقتحامات واسعة

