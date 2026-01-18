أمريكا | احتجاجات متقابلة في مينيابوليس بين معارضي ومؤيدي هيئة الهجرة “ICE” واشتباكات مع الشرطة

اندلعت احتجاجات في مدينة مينيابوليس الأمريكية تركزت حول جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في توسيع تطبيق قوانين الهجرة وسط توتر شديد في المدينة بعد مقتل امرأة برصاص أحد ضباط هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية “ICE”، وفق تقارير صحفية.

وتجمع متظاهرون مناهضون لـ”ICE” للتنديد بحملة الحظر والترحيل التي تشنها الإدارة الاتحادية، مطالبين بوقف تطبيقات العنف ضد المهاجرين واحترام حقوق المحتجين، وقد طُلب من الحرس الوطني الاستعداد لدعم الأمن.

في المقابل، نظم مؤيدون لـ “CE” ومواقف أكثر محافظة تجمعًا مضادًا في وسط المدينة، من بينهم مؤثر محافظ قاد تحركًا صغيرًا لدعم تطبيقات الهجرة، لكنه تعرض لدفع من قبل حشد أكبر من المحتجين المعارضين الذين طردوه من الشارع، وفق ما أفادت وكالات الأنباء.

وتعكس هذه التظاهرات تصاعد التوتر بين مؤيدي تشديد تطبيق قوانين الهجرة والمعارضين لها في الولايات المتحدة، لا سيما في أعقاب الحادثات الدامية الأخيرة التي أثارت احتجاجات واسعة في مينيابوليس ومدن أخرى.

المصدر: وكالة يونيوز