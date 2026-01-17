الجيش العراقي يتسلم إدارة قاعدة عين الأسد بالكامل بعد الانسحاب الأمريكي

أكدت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن الجيش العراقي سيتولى إدارة قاعدة عين الأسد بالكامل بعد الانسحاب الأميركي.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أن “رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل”.

وأضاف البيان، أنه “خلال الزيارة، رافق يارالله معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقادة الأسلحة (البرية، والجوية، وطيران الجيش)، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، ورئيس خلية الإعلام الأمني، ومدير صنف العينة، ومدير صنف الإعلام، واستقبالهم قائد عمليات الجزيرة وآمر القاعدة وقائد فرقة القوات الخاصة الثانية”.

وتابع، أن “رئيس أركان الجيش فور وصوله، تابع مراحل تسلّم الملف الأمني من خلال إشرافه الميداني على توزيع الأصناف والتشكيلات داخل القاعدة، والمتمثلة بلواء القوات الخاصة الخامس والستين وأفواجه، بالإضافة إلى توزيع المقرات الخاصة بقيادتي القوة الجوية وطيران الجيش”.

وواصل البيان، أن “يارالله تفقد جميع مفاصل القاعدة؛ بهدف تأمين المرافق الخدمية والبنى التحتية والجوانب الإدارية واللوجستية، وبما يضمن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الواجبات المنوطة على أكمل وجه”.

واختتم البيان، أن “يارالله وجّه الجهات المعنية في القاعدة بتكثيف الجهود وتعزيز العمل المشترك والتنسيق والتعاون بين جميع القطعات الماسكة للقاعدة، والاستفادة من قدراتها وموقعها الحيوي”، مؤكداً، “ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام بالشكل الذي يضمن تأمين وحماية قاعدة عين الأسد لكونها من أهم القواعد العسكرية ضمن قاطع المسؤولية”.

المصدر: واع