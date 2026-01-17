الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة التي دعمتها واشنطن كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه

حمّل الإمام السيد علي الخامنئي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مسؤولية الخسائر البشرية والأضرار والافتراءات التي ألحقها بالأمة الإيرانية”، مضيفاً “نعتبر الرئيس الأميركي مجرماً بسبب ما ألحقه من الخسائر والافتراءات التي وجّهها للشعب الإيراني”.

وخلال لقائه حشداً غفيراً من المواطنين في ذكرى المبعث النبوي الشريف، أكد الإمام أن “الشعب الإيراني قصم ظهر الفتنة وقال الكلمة النهائية عبر وحدته”، لافتاً إلى أنه “لا نقود البلاد إلى حرب ولكن لن نتهاون مع المجرمين في الداخل”.

كما أشار الإمام الخامنئي إلى أن الولايات المتحدة دعمت الفتنة في “إيران كمقدمة لعمل أكبر كانت تريد تنفيذه”.

كذلك، أعلن السيد الخامنئي أنه “تم اعتقال عدد كبير من متزعمي وقادة أعمال الشغب والتخريب المجرمين”، كاشفاً أن “المخابرات الأمريكية والصهيونية قامتا بتدريب قيادات مثيري الشغب في الخارج”.

المصدر: موقع المنار