الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 20:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    وفد زراعي يزور العريضة بعد الفيضانات

    تفقد أضرار الفيضان على الحدود اللبنانية-السورية وميناء الصيادين والجسر

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    جامعة المصطفى تكرم الشيخ كاظم ياسين

    جامعة المصطفى تكرم الشيخ كاظم ياسين

    تقرير مصور | تخرج دورات جمعية القرآن الكريم في البقاع الغربي

    تقرير مصور | تخرج دورات جمعية القرآن الكريم في البقاع الغربي

    لقاء نقابي للمهندسين في الجنوب

    لقاء نقابي للمهندسين في الجنوب