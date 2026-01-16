الجمعة   
    لبنان

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

      واصل العدو الإسرائيلي عدوانيته على لبنان وانتهاكه لسيادته، وعدم الالتزام بإعلان وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار في جنوب لبنان، صباح الجمعة، أن “مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان”.

      وكان الطيران المسير المعادي قد استهدف مساء الخميس سيارة على طريق ميفدون – زوطر الشرقية في قضاء النبطية جنوب لبنان، سبقها اعتداءات على منازل سكنية في بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي، إضافة إلى غارات استهدفت جرود الهرمل.

      وفي الاثناء اعتبرت قوات اليونيفيل ان اعتداءات جيش الاحتلال على الاراضي اللبنانية تُعرّض المدنيين المحليين للخطر، وتُشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

      بيان اليونيفيل جاء تعليقا على استهداف محلقات العدو بالقنابلِ الصوتيةِ حيَّ المساربِ في بلدة عديسة الحدودية اثناءَ قيامِ الجيش اللبناني وقواتِ اليونيفيل الدوليةِ بتفكيكِ العبواتِ التي فخخَ بها العدوُ منزلينِ فجر الخميس.

      المصدر: موقع المنار

      الرئيس جوزاف عون يترأس اجتماعاً أمنياً ويؤكد على تعزيز الجهوزية وحسن سير العمل الأمني

      اليونيفيل: نُذكّر الجيش الإسرائيلي بضرورة وقف أي أعمال قد تُعرّض قواتنا للخطر

      اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة في غزة..