“كهرباء لبنان” : تصليح العطل في محطة النبطية



أفادت مؤسسة” كهرباء لبنان”، في بيان، بأنه” وفي مساء السبت 10/1/2026 حصل عطل طارئ على المحول الرئيسي رقم 2 في محطة النبطية ، مما أدّى إلى انقطاع الكهرباء عن كافة مخارج التوتر في المحطة ولم تتمكن الفرق الفنية من التدخل لإجراء الفحوصات والتصليحات اللازمة نظراً لسوء الأحوال الجويّة، هذا وقد تم إجراء التصليحات المطلوبة وإعادة الوضع إلى طبيعته صباح يوم الخميس 15/1/202 .

هذا ويقتضي التوضيح أن محطة النبطية الرئيسية هي محطة قديمة العهد تقوم مؤسسة كهرباء لبنان حالياً بأطلاق المناقصات اللازمة لإعادة تأهيلها وتجديد منشآتها “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام