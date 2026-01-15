النائب الموسوي: الوزراء والنواب امام قرار سيادي يمس المال العام

كتب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي عبر منصة “إكس”: على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم: تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط وعقد “إدارة” للخليوي، لكن الصيغة المتداولة لا تبدو عقد إدارة، بل تقاسم إيرادات مقنّع!”.

واضاف:”الوزراء والنواب أمام قرار سيادي/مالي يمسّ المال العام مباشرة. قبل أي موافقة، المطلوب: قانونية المسار، إطار حوكمة ملزم، نموذج العوائد وشلال الأموال، خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر.

‏أي موافقة بلا هذه العناصر = تفويض على بياض”.

المصدر: اكس