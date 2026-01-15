الخميس   
    روسيا تسجل دواء جديدا لعلاج السرطان وتبدأ باستخدامه في مؤسساتها الطبية

    أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية عن تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان، يحمل اسم “راكورز 223 أر أيه”، وبدء استخدامه في المؤسسات الطبية الروسية.

    ويعتبر هذا الدواء، الذي ينتج محليا في روسيا، من العلاجات الإشعاعية المتخصصة في مكافحة أنواع محددة من السرطان، وبشكل خاص سرطان النقائل العظمية.

    ويعمل عن طريق استهداف البؤر السرطانية في العظام، مما يساهم في تخفيف الألم وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة لدى المرضى.

    وفي السياق، منحت وزارة الصحة الروسية، في أواخر ديسمبر الماضي، ترخيصا للاستخدام السريري للقاحين لمرض السرطان، في خطوة علمية تعكس تطور الأبحاث الروسية في مجال العلاج المناعي الذي يعتمد على التقنيات الجينية الحديثة.

    المصدر: وكالة تاس

