لبنان

مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 29-6-2025

يَبلُغُ بعضُ اللبنانيينَ مبلغاً كبيراً في التغافل عن حجمِ التهديدِ الصهيونيِّ لبلدِهم وللمنطقة.. هم لا يُعانُونَ من متلازمةِ النُكرانِ فحَسْب، بل تلازمُهم انصياعاتٌ عميقةٌ للرسائلِ الاميركيةِ والمطالبِ الترامبيةِ التخويفية..

وبالكلامِ القاطعِ والموقفِ الحاسمِ ردَّ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ الشيخ نعيم قاسم على المتلهِّفينَ وراءَ قُصاصةِ اتفاقٍ معَ الاحتلالِ ضدَّ سلاحِ المقاومةِ بقولِه اِنَ هذا ضَربٌ من الجنون، فهل يُعقلُ اَن يَتخلّى احدٌ عن مُقدِّراتِ قُوَّتِهِ في وقتٍ لا يَلتزمُ العدوُ باتفاقِ وقفِ اطلاقِ النارِ ويَستبيحُ لبنانَ ويَقتُلُ ويَحتلّ؟.

سؤالٌ وَجَّهَهُ الامينُ العامُّ لحزبِ الله لكلِّ مَن غَصَّت نفوسُهم وقلوبُهم بالحقدِ بعدَ انطفاءِ اَبصارِهم عن حجمِ الجريمةِ التي يُمارسُها الاحتلالُ بحقِّ لبنانَ منذُ اعلانِ وقفِ اطلاقِ النارِ، وتماديهِ اليوميِّ ضدَّ استقرارِ الجنوبِ والبقاع والضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت…

اما للخائضينَ معاركَ تل ابيب وراعيها الاميركيِّ بالاعلامِ والسياسةِ والاجنداتِ المفضوحة، قالَ الشيخُ قاسم اِنَ العدوَّ لا يَحتاجُ الى ذرائعَ واِنَ الضَّعفَ امامَه يَعني توَسُّعَهُ اكثرَ فاكثرَ ، وهذا لن يكونَ مع المقاومةِ في لبنانَ التي شعارُها ومعادلتُها الذهبية “هيهاتَ منا الذلة”..

في كيانِ الاحتلال، معالمُ اذلالِ العدوِّ على اليدِ الايرانيةِ تُفاقمُ ازماتِه الداخلية، فلا وُدَّ بَقِيَ بينَ وزارتيِّ الحربِ والماليةِ على خلفيةِ الاكلافِ الباهظةِ التي دُفعت على الصواريخِ الاعتراضيةِ وبِسَببِ اصرارِ الجيشِ على تزويدِه بالملياراتِ المطلوبةِ لسدِّ الفَجوةِ في الدفاعاتِ الجويةِ المستنزَفةِ بالبالستي الايراني والفرطْ صوتيّ الدقيق.. وبحساباتٍ وصفُوها بالدقيقةِ اَقرَّ الصهاينةُ بانَّ اِعمارَ ما دَمّرتهُ الصواريخُ الايرانيةُ سيَستغرقُ ثمانيَ سنوات، امّا ما حُفِرَ في وعيِ الصهاينةِ فلن يُسعِفَهُمُ الدهرُ لمَحوِه..

وفي دليلٍ اضافيٍّ على تحكّمِ الادارةِ الاميركيةِ بمفاصلِ كيانِ الاحتلالِ وكلِّ ما يدورُ فيهِ ويُنفّذُهُ على مستوى المنطقةِ والعالم، اَذعنَ ما يُسمّى القضاءَ الصهيونيَ للرئيسِ الاميركي دونالد ترامب بشطبِ جلسةِ محاكمةِ بنيامين نتنياهو المقررةِ غداً رغمَ نضوجِ ملفِه الفضائحيّ، بعدَما استَهدفَ ترامب المحكمةَ المعنيةَ برشقةِ تغريداتٍ عابرةٍ للقارات، تزامنت مع تدخلاتٍ مباشِرةٍ لقادةِ اجهزةٍ امنيةٍ طالبوا بتاجيلِ الجلسةِ مُتحجِّجينَ باحداثٍ قادمةٍ يمكنُ اَن تُشغِلَ نتنياهو.

المصدر: موقع المنار