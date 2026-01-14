فنزويلا تعلن انطلاقة حقبة سياسية جديدة بعد اختطاف مادورو

أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز، الأربعاء، أنّ بلادها تتطلّع إلى “حقبة سياسية جديدة” بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/يناير، ضمن عملية عسكرية أميركية.

وقالت رودريغيز للصحافيين في القصر الرئاسي في ميرافلورس إنّ “الرسالة هي أنّ فنزويلا تنفتح على حقبة سياسية جديدة، تسمح بالتفاهم وسط الاختلافات ومن خلال التنوع السياسي والأيديولوجي”.

على الصعيد الدولي، أكّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أنّ أميركا الجنوبية والكاريبي يجب أن “تبقيا منطقتي سلام”. وأعرب الزعيمان خلال مكالمة هاتفية استمرت نحو 45 دقيقة عن “قلقهما” بشأن الوضع في فنزويلا، وفق بيان صادر عن الرئاسة البرازيلية.

وأعلنت رودريغيز، التي وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العمل معها ضمن الالتزام بخط واشنطن، أنّ كراكاس أفرجت عن 406 سجناء سياسيين منذ كانون الأول/ديسمبر، في عملية قالت إن مادورو بدأها.

في المقابل، أشارت منظمة “فور بينال” غير الحكومية إلى رقم أقل بكثير، مؤكدة أنّ عدد عمليات الإفراج بلغ حوالى 180 عملية على موجتين، الأولى في كانون الأول/ديسمبر، والثانية مؤخراً بضغط من واشنطن. وتقدر المنظمات غير الحكومية أنّ أكثر من 800 سجين سياسي لا يزالون يقبعون في السجون الفنزويلية.

المصدر: أ.ف.ب.