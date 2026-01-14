اعتصام لسائقي الشاحنات احتجاجًا على قرارات نقل ناتج الكسارات

اعتصم عدد من سائقي الشاحنات عند مفرق بلدة برجا .. الى جانب الأوتوستراد الساحلي في الجية، وسط انتشار وحدات من الجيش والقوى الأمنية التي عملت على تأمين حركة السير على الاوتوستراد.

وطالب السائقون المعتصمون وزير الداخلية أحمد الحجار بتعديل قرارات الوزارة بنقل ناتج الكسارات المرخصة، مشيرين الى أنهم يواجهون “استحالة في الحصول على رخصة النقل، مع العلم ان المواد التي ينقلونها تذهب إلى مواقع مرخصة وليس الى مكبات عشوائية.

يذكر ان نقل ما يسمى ناتج الكسارات يحتاج الى تراخيص بيئية وقانونية وموافقات من المجلس الوطني للمقالع ووزارة البيئة.

المصدر: موقع المنار