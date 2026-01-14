لجنة “أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية” دانت كلام وزير الخارجية : المرحلة تتطلب الوحدة بين جميع اللبنانيين لمواجهة عدونا

دانت لجنة “أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية” يحيى سكاف في “بيان” الكلام الصادر عن وزير خارجية لبنان يوسف رجي، و الذي اعتبر فيه انه “طالما لم يتم حصر سلاح المقاومة فأنه من حق العدو الصهيوني استكمال اعتداءاته على لبنان”، مما يُشكل محاولة للتغطية من جهة لبنانية على جرائم و مجازر العدو الوحشية التي يرتكبها بحق اخواننا و أبناء شعبنا من أبناء الجنوب و البقاع الذين قدموا على مر السنين أغلى التضحيات و خيرة الشباب دفاعاً عن عزة و كرامة جميع اللبنانيين”.

واعتبرت اللجنة “ان هذا الكلام يجب ألا يمر مرور الكرام”، مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة التدخل لوقف هذه السياسة التي يتبعها وزير الخارجية لما لها من تداعيات سلبية كبيرة على الساحة الداخلية، لأن من يُطلق هكذا كلام ليس ممثلاً عن جهة سياسية بل هو اليوم ممثلاً للسلك الدبلوماسي اللبناني أمام العالم أجمع، حيث كان الواجب على وزير الخارجية أن يُطالب بوقف العدوان الصهيوني المستمر يومياً على كامل مساحة وطننا و الانسحاب من أراضينا المحتلة في الجنوب و تحرير الأسرى اللبنانيين”.

وأكدت اللجنة “ان المرحلة التي نمر بها تتطلب ضرورة الوحدة بين جميع اللبنانيين لمواجهة عدونا الوحيد الذي يريد السيطرة على وطننا كما أعلن مراراً رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حتى يضمه لما يسمى دولة اسرائيل الكبرى، و هنا كان الواجب على وزير خارجيتنا أن يجول العالم ليحشد الدعم بمواجهة الارهاب الصهيوني، لا أن يقدم خدمات مجانية لمن يريدون احتلال أرضنا و السيطرة على مقدرات أوطاننا”.