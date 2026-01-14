الأربعاء   
   14 01 2026   
   24 رجب 1447   
   بيروت 13:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجامعة اللبنانية بحاجة للتعاقد مع أساتذة صيادلة للعام الجامعي 2025 – 2026

      اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في كلية الصيدلة للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:

      “Matières
      Année
      Cours
      T.P.
      Français
      Français
      1- Pharmacie Galénique
      3ème
      36H

      2- Pharmacie Industrielle
      4ème
      30H
      24H

      المستندات المطلوبة:
      السيرة الذاتية
      · صورة عن إخراج القيد أو الهوية
      · صورة شمسية
      · شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
      · الشهادات الجامعية ومعادلتها
      شهادات الاختصاص (إن وجدت)
      ·إفادة بسنوات الخبرة
      · إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة
      تقدم الطلبات في كلية الصيدلة – مدينة رفيق الحريري الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      سلام تابع أوضاع ومطالب الجامعة اللبنانية منصور طوق : وعدنا بطرح ملف التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت

      سلام تابع أوضاع ومطالب الجامعة اللبنانية منصور طوق : وعدنا بطرح ملف التفرغ في مجلس الوزراء في أقرب وقت

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية ردا على رابطة المتفرغين: مستمرون بتحركاتنا

      المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية ردا على رابطة المتفرغين: مستمرون بتحركاتنا

      رابطة المتفرغين في اللبنانية: نحن الأداة النقابية الشرعية الوحيدة التي يحق لها اتخاذ أي قرار يتعلق بالجامعة

      رابطة المتفرغين في اللبنانية: نحن الأداة النقابية الشرعية الوحيدة التي يحق لها اتخاذ أي قرار يتعلق بالجامعة