الجامعة اللبنانية بحاجة للتعاقد مع أساتذة صيادلة للعام الجامعي 2025 – 2026

اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية حاجتها للتعاقد مع أَساتِذة صيادلة من حملة شهادة الدكتوراه للتدريس في كلية الصيدلة للعام الجامعي 2025 – 2026، وفق الآتي:
“Matières
Année
Cours
T.P.
Français
Français
1- Pharmacie Galénique
3ème
36H
2- Pharmacie Industrielle
4ème
30H
24H
المستندات المطلوبة:
السيرة الذاتية
· صورة عن إخراج القيد أو الهوية
· صورة شمسية
· شهادة بكالوريا قسم ثاني أو ما يعادلها
· الشهادات الجامعية ومعادلتها
شهادات الاختصاص (إن وجدت)
·إفادة بسنوات الخبرة
· إفادة كولوكيوم وإذن مزاولة المهنة
تقدم الطلبات في كلية الصيدلة – مدينة رفيق الحريري الجامعية/الحدث، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 و 30 كانون الثاني 2026 بين الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهرا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام