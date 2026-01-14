غزة | شهيد وقصف إسرائيلي شرقي القطاع مع استمرار خروقات وقف النار

استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مع مواصلتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ95 على التوالي، وسط تجدد القصف الجوي والمدفعي مع استمرار تداعيات المنخفض الجوي على حياة مليوني نازح في أنحاء مختلفة من القطاع.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد الممرض في مجمع ناصر الطبي حاتم أبو صالح بنيران الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق خانيونس.

عاجل| استشهاد الشاب أحمد رائد أبو حسين متأثرا بجرحه بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة pic.twitter.com/PBfpRYuv4W — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 13, 2026

إلى ذلك، أعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم أنها اغتالت ستة مسلحين في منطقة غرب رفح، بعد أن ادعت رصدهم الليلة الماضية، دون تأكيدات فلسطينية.

أبرز التطورات في غزة رصدها لنا مدير مكتب المنار عماد عيد

يُشار إلى أن مصادر في المقاومة أعلنت قبل أسابيع فقدان الاتصال بعشرات المقاومين في أنفاق رفح وجرت مباحثات لتأمين إخراجهم إلا أن الاحتلال ماطل في ذلك وأعلن بين الحين والآخر عن اغتيال عدد منهم.

وقبل ذلك، أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق نيرانه صباح اليوم الأربعاء صوب الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في خرق واضح لبنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أشهر.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المناطق الغربية من مدينة رفح، أسفرت عن ترويع السكان، بحسب شهود عيان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وحلقت مروحيات الاحتلال على مستويات منخفضة من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

والليلة الماضية، استشهد الشاب أحمد رائد أبو حسين متأثرا بجرحه بعد إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال غزة.

تأتي هذه التطورات مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار من قوات الاحتلال منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث رصدت مصادر ميدانية مئات الانتهاكات اليومية تشمل إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي وتحليق مكثف للطيران الحربي على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن 450 شهيدا و1236 جريحا على الأقل.

في هذه الأثناء تتفاقم معاناة المواطنين النازحين في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع والذي تسبب خلال اليومين الماضيين بوفاة 7 فلسطينيين نتيجة انهيار مبانٍ متضررة من قصف سابق ونتيجة البرد، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام بالية اقتلعت المئات منها نتيجة الأمطار والرياح.

وعلى مدى عامين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي في قطاع غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام+موقع المنار