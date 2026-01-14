الأربعاء   
    بعثة إيران في الأمم المتحدة: مسؤولية الخسائر في الأرواح تتحملها واشنطن والكيان الصهيوني

      قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشجع على زعزعة الاستقرار والتحريض على العنف وتهديد سيادة إيران ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

      وشدّدت البعثة على مجلس الأمن للوفاء بمسؤولياته من خلال إدانة جميع أشكال التحريض الأميركي على العنف والتهديد باستخدام القوة.

      وأشارت البعثة الإيرانية إلى أنّه “على الأمم المتحدة تحذير واشنطن من أي حسابات خاطئة محتملة لشن أي عدوان عسكري ضد إيران”.

      كما حمّلت الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الخسائر في أرواح المدنيين.

