لبنان

قوى الامن: ضبط مروجي مخدرات في صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولين بترويج المواد المخدرة في مدينة صيدا.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت عناصر الشعبة إلى تحديد هويتيهما، وهما كل من: ع. ج. (مواليد العام 2002، لبناني)، ح. م. (مواليد العام 1992، فلسطيني)، بتاريخ 26-06-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في صيدا، في أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن دراجة آلية تم ضبطها.

بتفتيشهما والدراجة، تم العثور على: /14/ طبة بداخلها مادة الكوكايين

/7/ مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا 8/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف، حبوب مخدرة من نوعي “ريفوتريل” و”بيبمورفين”، ساطور، سكين ست طقات، هاتفين خلويَّين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدرات في مدينة صيدا، لصالح أحد التجار في البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام