يديعوت أحرونوت: هجمات اليمن تُفلس ميناء إيلات والإيرادات تهبط إلى الصفر

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت العبرية” عن دخول ميناء إيلات الإسرائيلي، الواقع على البحر الأحمر، في “أزمة تاريخية” غير مسبوقة، بعدما أدت الهجمات اليمنية خلال العامين الماضيين إلى شلل شبه كامل في نشاطه وانهيار إيراداته إلى قرابة الصفر.

وأوضحت الصحيفة أن تعطّل خطوط الملاحة إلى البحر الأحمر، إلى جانب الهجمات على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال، أدى إلى توقف شبه تام لوصول السفن إلى الميناء، حيث يصل العمال يوميًا إلى الأرصفة الفارغة دون أي حركة.

وبحسب التقرير الذي نشرته، فقد “تراجعت إيرادات الميناء من نحو 240 مليون شيكل سنويًا (نحو 76 مليون دولار) إلى الصفر تقريبًا، في حين لم تتجاوز مساعدات حكومة الاحتلال لإنعاشه 15 مليون شيكل فقط، ما يعكس عمق الأزمة التي يواجهها”.

كما أعلنت وزارتا المالية والنقل الصهيونيتان “عدم تمديد امتياز تشغيل الميناء لعدم استيفائه الشروط، الأمر الذي دفع إدارة الميناء إلى الاستعداد لمعركة قانونية ضد القرار، في ظل مخاوف من إغلاقه فعليًا”.

وذكرت الصحيفة أن “أنشطة الميناء تعطلت كليًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عقب سيطرة القوات اليمنية على سفينة كانت في طريقها إلى كيان الاحتلال، ما شكّل ضربة قاصمة بعد أن كان الميناء قد سجل في عام 2023 رقمًا قياسيًا بدخول نحو 150 ألف سيارة قبل اندلاع الحرب”.

ويأتي هذا الانهيار في وقت يواصل فيه كيان الاحتلال، بدعم أمريكي، حرب الإبادة على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، فيما تستمر “تل أبيب” بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وفرض حصار خانق على أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، في مشهد يربط الخسائر الاقتصادية “الإسرائيلية” مباشرة بتداعيات عدوانها المتواصل على غزة.

