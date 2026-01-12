فنيش للمنار: لا نقاش حول دور المقاومة خارج جنوب الليطاني إلا بالتزام العدو بكامل اتفاق وقف إطلاق النار

أكد القيادي في حزب الله والوزير السابق الحاج محمد فنيش، مساء الاثنين، على “وجود اختلاف شكلاً ومضمونًا مع كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون”، مذكّرًا بأن “الدولة أرض وشعب وسيادة وتعني مؤسسات، ومن حق هذا الشعب أن يدافع عن نفسه”.

وفي مقابلة ضمن برنامج “بانوراما اليوم” على شاشة قناة المنار، شدد فنيش على أن “المقاومة استجابت لتحدي العدوان على لبنان”، وأضاف أن “الخطيئة الكبرى هي تجاوز تفاهم وقف إطلاق النار الذي نتج بعد العدوان وجعل المشكلة لبنانية–لبنانية”، وذكر بأن “المقاومة التزمت بكل ما تم التوافق عليه في وقف إطلاق النار”، معيدًا “الحديث عن بنوده التي أكدت على وقف العدو لإطلاق النار، وهو الشيء الذي لم يلتزم به”.

ورأى القيادي في حزب الله أن “مشكلة الدولة اللبنانية وبعض الأطراف السياسية أنهم لم يتعاملوا مع هذا الصراع في إطار تشخيص الخطر الذي يشكله العدو، ونتيجة هذا الاستخفاف تحمل لبنان ما تحمله، والمقاومة لم تأت من فراغ”، وتساءل قائلاً: “ماذا فعلت الدولة بعد سنة من السير بهذا الاتفاق؟ في وقت باعتراف اليونيفيل أن لبنان أوفى بالتزاماته، والذي أخل بالتزاماته هو العدو؟”، وأسف لأن “من يتولى الشأن السياسي في لبنان لا يتعامل بطريقة جدية مع التهديد الذي يشكله العدوان”، ولفت إلى “ضرورة إعادة قراءة التطورات والتحديات وقطع الطريق أمام تحويل المشكلة إلى مشكلة بين اللبنانيين”، داعيًا إلى “عدم تغيير الحقائق”.

وأشار فنيش إلى أن “أمام منطق الرئيس عون لدينا منطق آخر معزز بالشواهد والأدلة والقرائن”، وأضاف أن “كلام رئيس الحكومة نواف سلام يعبر عن العجز أمام الضغوط الخارجية فيما يتعلق بالشأن السيادي”، مستغربًا “كيف يمكن أن يبقى لبنان الرسمي تحت واقع تلبية طلبات العدو الإسرائيلي”، وجزم بأن “لا نقاش حول دور المقاومة في شمال الليطاني إلا بالتزام العدو بكامل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان”.

المصدر: قناة المنار