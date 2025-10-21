محمد فنيش: الانتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها ورفض أي مساس بسيادة الشعب عبر المغتربين

شدد الوزير السابق محمد فنيش على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، مؤكداً أن أي محاولات لتعديل قانون الانتخاب تحت ذريعة حق المغتربين تهدف في الواقع إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما لا يمكن السماح به. وأشاد فنيش بدور الرئاسات الثلاث في تأكيدها على الالتزام بإجرائها في الوقت المحدد.

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد محمد رضا حجازي “أبو تراب” بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور نواب كتلة الوفاء للمقاومة وعدد من العلماء والفعاليات، أشار فنيش إلى أن الانتخابات تمثل إرادة الشعب، وأن أي تأثير خارجي على المغتربين يشكل مساساً بالسيادة والمساواة في التنافس.

كما شدد على ضرورة متابعة الدولة لمطالب وقف الأعمال العدائية، وإيفاء الحكومة بتعهداتها المتعلقة بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ضعف الموارد لا يعفي الدولة من مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وفي موقفه من الهجوم الإسرائيلي المستمر، أكد فنيش أن أي تبرير للعدوان أو الحديث عن سلاح المقاومة هو غطاء للعدوان الإسرائيلي، داعياً المعنيين إلى الابتعاد عن هذا الدور الذي يخدم الاحتلال.

ونبّه إلى أن بعض ما يُسمى بالنخب السياسية أو الثقافية يروجون لمواقف غير منطقية تتمثل في الربط بين نزع سلاح المقاومة واسترداد الحقوق، معتبراً أن هذا المنطق لا يستند إلى أي دليل أو واقع.

وختم فنيش بالإشارة إلى فشل العدوان الإسرائيلي على غزة رغم الدعم الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة كانت شريكاً في حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، وأن المقاومة والشرفاء في لبنان وغزة واليمن أجهضوا أهداف هذا العدوان.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله