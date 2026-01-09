الجمعة   
   09 01 2026   
   19 رجب 1447   
   بيروت 20:02
    تقارير مصورة

    تقارير مصورة | إحياءات متواصلة لولادة أمير المؤمنين (ع) في جنوب لبنان

    احياءات متواصلة لولادة أمير المؤمنين في جنوب لبنان.

    تقرير: سامر حاج علي 

    المصدر: موقع المنار

