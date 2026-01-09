ترامب: قد تكون هناك ضربات أمريكية إضافية في نيجيريا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “الولايات المتحدة قد تشن ضربات عسكرية إضافية في نيجيريا إذا استمرت أعمال القتل التي تستهدف المسيحيين هناك”، وذلك رغم نفي الحكومة النيجيرية تعرض المسيحيين لاضطهاد ممنهج.

ونُشرت تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” على موقعها الإلكتروني يوم الخميس، وجاءت رداً على سؤال بشأن “الضربة العسكرية” التي نفذتها واشنطن يوم “عيد الميلاد” في نيجيريا. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن حينها “تنفيذ ضربة ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب نيجيريا، بناءً على طلب من الحكومة النيجيرية”.

من جانبها، قالت نيجيريا إن الضربة كانت “عملية مشتركة” استهدفت “إرهابيين”، مؤكدة أنها “لا علاقة لها بدين معين”.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله: “كنت أود أن تكون الضربة لمرة واحدة… ولكن إذا استمروا في قتل المسيحيين، فستكون هناك ضربات لمرات عديدة”.

وعن تصريح مستشاره الخاص لشؤون أفريقيا بأن “مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجماعة بوكو حرام يقتلون مسلمين أكثر من مسيحيين”، قال ترامب: “أعتقد أن مسلمين يُقتلون أيضاً في نيجيريا، لكن معظمهم من المسيحيين”.

وكان ترامب قد بدأ في أواخر أكتوبر/تشرين الأول التحذير من أن “المسيحية تواجه تهديداً وجوديا في نيجيريا”، ملوحاً بإمكانية “التدخل العسكري” بسبب ما اعتبره “إخفاقاً من جانب الحكومة النيجيرية في وقف العنف ضد المسيحيين”.

ويبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 230 مليون نسمة، وينقسمون تقريباً بالتساوي بين مسيحيين يشكلون الأغلبية في الجنوب، ومسلمين يشكلون الأغلبية في الشمال.

المصدر: رويترز