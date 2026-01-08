إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة بالضفة المحتلة

أُصيب خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، مساء الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال اقتحمت شارع القدس في مدينة البيرة، وأطلقت الرصاص صوب مركبة قرب مفترق عرابي، من دون تسجيل أي إصابات بداخلها، كما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين بالاختناق، كما اعتدت بالضرب على ثلاثة أطفال عقب احتجازهم”.

من جهتها، ذكرت “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” أن “طواقمها تعاملت مع إصابة شابين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى علاجهما ميدانيًا، وثلاث إصابات لأطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، وجرى نقلهم إلى المستشفى”.

المصدر: وكالة وفا