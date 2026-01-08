الخميس   
   08 01 2026   
   18 رجب 1447   
   بيروت 17:38
    بلدية بعلبك تقرّ رفع الأجور اليومية لعمّال النظافة


      نشرت بلدية بعلبك مقطع فيديو يوثّق الاجتماع الذي عقده رئيس البلدية أحمد الطفيلي مع عمّال النظافة في البلدية، عشية رأس السنة، خُصّص لبحث أوضاعهم المعيشية ومشاكلهم.

      وحضر الاجتماع أعضاء المجلس البلدي: حسين عثمان، علي مرتضى، ومحمد بكر الشياح. وخلال اللقاء، تحدّث الطفيلي عن الواقع البلدي والتحدّيات القائمة، معلنًا قرار رفع الأجر اليومي للعامل إلى مليون وثلاثمئة ألف ليرة لبنانية.

      وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم عمّال النظافة وتقديرًا لجهودهم في الحفاظ على النظافة العامة في المدينة.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

