بالتعاون مع بلدية قبريخا .. أعمال صيانة شاملة لمتوسطة الامام الصّدر الرسمية

في إطار الاهتمام المستمر بالقطاع التربوي، وبهدف تأمين بيئة تعليمية أفضل للطلاب، ينفذ مجلس الجنوب بالتعاون مع بلدية قبريخا أعمال صيانة شاملة في متوسطة الإمام الصدر الرسمية (المبنى القديم) في البلدة وذلك بعد تعرض المبنى الاساسي للتدمير من قبل العدو الاسرائيلي.

وقد شملت الأعمال ترميم الصفوف والمرافق الصحية، صيانة الأبواب والنوافذ، تحسين شبكة الكهرباء والإنارة، وتنظيف ودهان بعض المرافق الأساسية.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً للجهود المشتركة بين البلدية ومجلس الجنوب في دعم المدارس الرسمية وتعزيز صمودها، لا سيما في القرى التي تواجه تحديات تنموية.

المصدر: جمعية العمل البلدي