    لبنان

    بلدية قبريخا تطلق مشروع طاقة شمسية لمعالجة النفايات

      في إطار تعزيز الاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الطاقة، قامت بلدية قبريخا بالتعاون مع جمعية إنقاذ الطفل بتنفيذ مشروع طاقة شمسية متكامل في معمل فرز النفايات بالبلدة.

      وشمل المشروع تركيب 32 لوحًا شمسيًا، إلى جانب منظم، لوحة تحكم، وبطارية ليثيوم، بتكلفة إجمالية بلغت 8,500 دولار أمريكي، ما يُتيح تشغيل المعمل بشكل مستقل عن المولدات التقليدية ويقلل الاعتماد على المازوت.

      وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلدية المستمرة لتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات والحد من التلوث، بما يساهم في تحسين الخدمات البيئية للمجتمع المحلي.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

