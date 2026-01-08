بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية

أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعم الدولة الكامل للجيش اللبناني وانتشاره في منطقة جنوب نهر الليطاني، وضمان أن يكون قرار الحرب والسلم ضمن مؤسساتنا الدستورية حصراً.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة نجاة شرف الدين أن الرئيس عون شدّد، في البيان الصادر عنه، على تقديره للدور الوطني الذي تضطلع به قواته المسلحة في بسط سلطة الدولة واستعادة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيما في جنوب لبنان.

وأشار الرئيس عون إلى أن انتشار الجيش في هذه المنطقة يأتي في إطار قرار وطني جامع يستند إلى الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية ذات الصلة، ويهدف إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عدائية، صوناً لمصلحة الوطن العليا وحماية شعبه، مؤكدًا أنّ ذلك نهائي ولا عودة عنه.

وأكد البيان أن تثبيت الاستقرار المستدام مرتبط بمعالجة القضايا العالقة، خصوصًا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي اللبنانية والخروقات اليومية للسيادة، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقرار الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن العام.

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم لبنان لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه من مواصلة مهامه الوطنية وضمان الالتزام بوقف الانتهاكات، مؤكّدًا وقوف الدولة اللبنانية صفًا واحدًا خلف قواتها المسلحة في حماية لبنان وسيادته واستقراره.

واختتم الرئيس عون بيانه بتحية إلى كل مواطن في جنوب لبنان، مثمنًا صموده وتطلعه إلى دولة وجيش حامٍ ومرجعٍ لا يخذل أبداً.

